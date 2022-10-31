Xiaomi Mi Notebook Air 13 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам ноутбука-трансформера Mi Notebook Air 13, который оценен в 690 и 775 долларов в зависимости от конфигурации. Напомним, что новинка характеризуется толщиной 12 мм и массой 1,2 кг,10-ядерными процессорами Intel от Core i5-1230U до Core i7-1250U, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем на 512 ГБ, 13,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 пикселей и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, веб-камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, аккумулятором ёмкостью 58,3 Втч и двумя разъемами Thunderbolt 4.