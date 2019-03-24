Xiaomi Mi Notebook Air окажется легче Macbook Air

В сети появился тизер нового ноутбука компании Xiaomi, который будет представлен уже 26 марта. Источники уверены, что на презентации покажут ноутбук линейки Xiaomi Mi Notebook Air, масса которого составит всего 1,07 кг. Macbook Air, например, весит 1,25 кг. Сейчас в линейку Xiaomi Mi Notebook Air входят модели с дисплеями диагональю 12,5 и 13,3 дюйма. Какой будет диагональ экрана у новинки, пока не сообщается.

Что до Apple MacBook Air, то он оснащается 13,3 дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, новой камерой, сканером Touch ID, защищенным сапфировым стеклом, микропроцессором T2, клавиатуру Butterfly третьего поколения, двумя портами USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, разъёмом для наушников, 2-ядерным процессором Intel Core i5 восьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а SSD от 128 ГБ до 1,5 ТБ, а также тремя расцветками.