Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition уже доступен для предзаказа

Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на ноутбук Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition, розничные продажи которого в Китае стартуют уже завтра. В рамках предзаказа новинка доступна по скидке. Так, версия с процессором AMD Ryzen 5 6600H, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 МГц и твердотельным накопителем на 512 ГБ оценена в 800 долларов, а уже в рознице за нее попросят 960 долларов. Конфигурация с Ryzen 7 6800H обойдется в 870 долларов и 1035 долларов соответственно.

Напомним, что ноутбук также оснащается 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 600 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, чувствительным к силе нажатия и стеклом AG, системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, батареей ёмкостью 56 Втч, цельнометаллическим корпусом толщиной 14,9 мм и тремя интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2.