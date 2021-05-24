Xiaomi Mi Notebook Pro 15 Ryzen Edition можно предзаказать

Компания Xiaomi дала старт приему китайских предварительных заказов на ноутбук Mi Notebook Pro 15 Ryzen Edition, который построен на APU AMD Ryzen 5000H. Пока новинка доступна в конфигурации с Ryzen 7 5800H, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти по цене 1055 долларов. При этом, чтобы оформить предзаказ, достаточно оплатить 15,5 долларов. Начало поставок и старт розничных продаж намечены на 1 июня.

Ноутбук также оснащается 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,5К, 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, симметричным портом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, дактилоскопическим сканером в кнопке включения и модулем беспроводной связи Wi-Fi 6.