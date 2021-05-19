Xiaomi Mi Notebook Pro 15 Ryzen Edition появился в продаже

Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж ноутбука Mi Notebook Pro 15 Ryzen Edition, который оснащается процессорами AMD Ryzen 5000H. Предварительные заказы на начнут принимать в Китае уже 24 мая, а старт розничных продаж намечен на 1 июня. Данная версия ничем не отличается от варианта, построенного на чипах Intel.

Ноутбук характеризуется 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,5К, 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, симметричным портом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, дактилоскопическим сканером в кнопке включения, модулем беспроводной связи Wi-Fi 6, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ.