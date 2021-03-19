Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 будет очень тонким

Компания Xiaomi поделилась очередным тизером ноутбука Mi Notebook Pro 2021, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, лэптоп получит очень тонкие крышку дисплея и корпус. Также отметим наличие 3,5-мм разъёма для наушников и симметричного порта USB-C на одной из сторон. Ранее стало известно, что ноутбук будет оснащен процессором Intel Core i7-11370H, 16 ГБ оперативной памяти, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Производительность последней можно сравнить с видеокартами GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060 Max-Q, что очевидно намекает на игровой потенциал грядущей новинки. Наконец, слухи прочат Mi Notebook Pro 2021 качественный дисплей OLED.