Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 интригует дисплеем

Компания Xiaomi поделилась новым тизером ноутбука Mi Notebook Pro 2021, который обещает «шесть новых достижений» в дисплее грядущей новинки. Вероятно, речь идет о современных технологиях в духе высокой кадровой частоты, динамической компенсации качества изображения MEMC и расширенного динамического диапазона. Предполагается, что ноутбук оснастят OLED-дисплеем с разрешением минимум 2K. Ранее сообщалось, что топовая конфигурация лэптопа будет включать процессор Intel Core i7-11375H, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель вместимостью до 1 ТБ. Официальная презентация ноутбука состоится 29 марта.