Xiaomi Mi Notebook Pro X 14 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам ноутбука Mi Notebook Pro X 14, который оценен в 1160 долларов. Новинку оснастили корпусом из авиационного алюминия серии 6000 толщиной 16,5-мм и массой 1,6 кг, четырехъядерным процессором Intel Core i7-11370H с тактовой частотой до 4,80 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3050, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5К, частотой обновления изображения 120 Гц, продвинутой системой охлаждения, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, интерфейсом Thunderbolt 4, модулем Wi-Fi 6 и блок питания мощностью 130 Вт.