Xiaomi Mi Notebook Pro подешевел на 130 долларов

Компания Xiaomi довольно неожиданно снизила цену ноутбука Mi Notebook Pro на 131 доллар. Теперь лэптоп доступен для покупки по цене в 730 долларов. К сожалению, такая цена действительно только для Китая.

Напомним, что ноутбук оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, стеклом Corning Gorilla Glass 3, 100% охватом цветовой палитры sRGB и углами обзора до 178 градусов, чипами Intel 10-го поколения (Core i5-10210U и i7-10510U с частотой 1,6-4,2 ГГц и 1,8-4,9 ГГц), графическим адаптером NVIDIA GeForce MX350, системой охлаждения с двумя вентиляторами, двухканальной памятью DDR4-2666, твердотельными накопителями PCIe NVMe, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопическим сенсором, разъемом USB 3.1,интерфейсом HDMI, 3,5-мм разъемом, стереодинамиками и аккумулятором ёмкостью 60 Втч.