Xiaomi Mi Notebook за 640 долларов

На просторах интернета бытует мнение, что единственным действительно крутым ноутбуком является MacBook Air. Однако, у него слегка слишком высокая стоимость и платить такие деньги за ноутбук для просмотра интернета и работы с текстом не очень хочется. Благо, компания Xiaomi тоже выпускает свои ноутбуки и готова радовать вас чем-то совершенно уникальным. Например, недавно компания обновила ноутбук Xiaomi Mi Notebook, который с новым железом и диагональю 15,6 дюймов стоит всего 640 долларов. За свои деньги это просто идеальное решение, которое не уступает конкурентам в плане качества. Да и сами подумайте — какой смысл отдавать в два раза больше денег за продукт, который отличается только дизайном и логотипом на тыльной панели.