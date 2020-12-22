Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P засветился в Индии

Xiaomi India только что отправила в релиз в Индии робот-пылесос Mi Robot Vacuum Mop-P. Новый продукт в настоящее время доступен через местные интернет-магазины и пока что заказать его для других регионов официально нельзя, даже с доставкой. С другой стороны, нужно понимать, что Mi Robot Vacuum Mop-P — продукт крупнейшего китайского бренда, так что вскоре устройство точно отправят в продажу на территории Китая, а потом и по всему миру. Главная особенность новинки, пожалуй, в наличии двух режимов уборки — сухом и влажном. Вы можете не только собирать пыль с пола, но и протирать это всё влажной тряпкой. И, естественно, робот встраивается в систему умного дома, позволяя настраивать зоны уборки, время и так далее. Стоимость для других рынков, конечно, пока что не названа.

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