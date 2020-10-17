Xiaomi Mi Smart Speaker по цене 49,99 евро

Xiaomi представила в Европе новую колонку Mi Smart, которая была ранее выпущена в Китае.

Новый Xiaomi Mi Smart Speaker имеет металлическую конструкцию. Xiaomi заявляет, что у динамика теплое матовое покрытие. Он имеет тонкую металлическую сетку толщиной 0,7 мм, обернутую вокруг цилиндрического корпуса, которая действует как область динамика.

На верхнем крае динамика есть кольцевая полоса, которая загорается, и Xiaomi заявляет, что она имеет 16 миллионов лампочек. На верхней поверхности расположены сенсорные кнопки. Есть четыре кнопки - увеличение громкости, уменьшение громкости, воспроизведение/пауза и микрофон.

Для звука Mi Smart Speaker оснащен 2,5-дюймовым динамиком мощностью 12 Вт с массивным драйвером 63,5 мм. Новый Mi Smart Speaker также поддерживает распознавание голоса через Google Assistant . Пользователи могут управлять музыкой, устанавливать будильники и управлять другими интеллектуальными устройствами. Другие функции включают Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2 для подключения. Он также имеет встроенный Chromecast. Его можно легко использовать для подключения телевизора, смартфонов для потоковой передачи аудио и видео. Xiaomi Mi Smart Speaker можно приобрести по цене 49.99 евро.
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