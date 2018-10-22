Xiaomi Mi TV 4A в новом формате

Компания Xiaomi анонсировала новую модель телевизора, которая очень понравится потенциальным покупателям. Называется устройство Xiaomi Mi TV 4A, у телевизора диагональ достигает 58 дюймов, а ценник составляет всего 480 долларов. Конечно, даже при заказе из китайского магазина цена будет чуть выше, ведь вам нужно будет доплатить за таможню и доставку, но это все равно в разы доступнее того, что предлагают другие компании. За телевизор с диагональю 55 дюймов от известных брендов вам нужно заплатить от 1500 долларов. Ах да, забыли сказать, что здесь 4К разрешение, имеется операционная система Android и даже продвинутый процессор, который позволяет запускать игры и прочий развлекательный софт. Вероятно, ничего более интересного за эти деньги вы приобрести точно не сможете. Ждем релиза в России?