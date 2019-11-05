Xiaomi Mi TV 5 официально представили

Сегодня компания Xiaomi официально представила свои новые умные телевизоры в линейке Xiaomi Mi TV 5, которые реализованы в диагонали 55, 65 и 75 дюймов. Это крайне интересное решение, которое позволяет смотреть контент в высоком качестве и получать удовольствие от низкой стоимости продукта. Дело в том, что модель на 55 дюймов стоит всего 430 долларов — это крайне доступно по современным меркам. Более того, если вы хотите купить именно 55 дюймов с разрешением 4К, то цена у конкурентов начнется от двух тысяч долларов, а здесь вы получаете крайне доступное решение с хорошим дизайном, набором производительного железа и прочими преимуществами. Вопрос только в цене для нашего рынка, ведь обычно она заметно выше официальной и это грустно.