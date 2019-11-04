Xiaomi Mi TV 5 показали на первых снимках

Компания Xiaomi, которую мы все очень хорошо знаем и любим, на протяжении довольно длительного времени показывала довольно интересные решения на рынке телефонов или предметов для умного дома. Да и на рынке телевизоров производитель очень даже хорошо справляется с поставленной задачей. Теперь в продажу планируют выпустить новый телевизор Xiaomi Mi TV 5, который будет оборудован новым дизайном корпуса. Это очень стильное решение с толщиной рамки всего в 6 миллиметров, у которого еще и углы скруглены. Вероятно, производитель решил уделать потенциальных конкурентов и показать действительно стильное решение, которого нет ни у кого из конкурентов. Будем ждать официального релиза и тогда уже поговорим о возможностях данного продукта.