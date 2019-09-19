Xiaomi Mi TV Pro официально представили

Компания Xiaomi довольно долго покоряет рынок электроники и весьма успешно. Главная фишка бренда в низкой стоимости продукции при довольно хороших характеристиках на бумаге. Конечно, на деле все не так идеально, как хотелось бы, но за такие деньги грех жаловаться. Вот и сейчас в продажу поступили новые телевизоры Xiaomi Mi TV Pro, которые при довольно большой диагонали и стильном дизайне могут похвастаться очень низкой стоимостью. Она настолько низкая, что прямых конкурентов просто нет. Можно смело заказывать себе такой телевизор домой, смотреть фильмы и сериалы, наслаждаться качеством картинки и не думать о том, чтобы купить телевизор от более известного бренда за пару-тройку тысяч долларов. С Xiaomi Mi TV Pro такого не нужно.