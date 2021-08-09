Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro представлены в России

Xiaomi запускает на российский рынок беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro.

Mi True Wireless Earphones 2 Pro оснащены тремя встроенными микрофонами для безупречной работы системы активного шумоподавления. После включения этого режима пользователю гарантировано максимальное погружение в любимую музыку или телефонный разговор без вмешательства посторонних звуков.

Наушники поддерживают кодек LHDC, который способен передавать больше деталей, чем SBC и AAC. Это позволит получить еще больше удовольствия не только от прослушивания музыки, но и от просмотра фильмов. Зарядный футляр обеспечивает до 30 часов, кроме того он поддерживает технологию быстрой зарядки, беспроводной зарядки и совместим со всеми аксессуарами, поддерживающими технологию Qi.

Mi True Wireless Earphones 2 Pro поступают в продажу на территории России с сегодняшнего дня и доступны в элегантном черном цветовом варианте. Стоимость наушников 7490 рублей. Найти их можно в официальном магазине mi.com, розничных магазинах Xiaomi и у следующих официальных партнеров: DNS, М.Видео, Технопарк, Билайн, Ноу-Хау, Мегафон, и МТС.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro
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