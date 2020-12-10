Xiaomi Mi Watch Lite выпущен на мировой рынок

Китайская компания Xiaomi представила Redmi Watch. Это первые умные часы, выпущенные под брендом Redmi. Умные часы Mi Watch Lite теперь стали официальными для глобального рынка.

Mi Watch Lite имеет схожий дизайн и даже характеристики с Redmi Watch. Mi Watch Lite оснащены 1,4-дюймовым цветным сенсорным TFT-экраном с плотностью пикселей 323PPI. Часы также имеют более 20 настраиваемых циферблатов, включая классическую простоту и классный IP.

Xiaomi Mi Watch Lite поддерживают мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и наблюдение за малоподвижным образом жизни.

Устройство может записывать 24-часовые изменения ЧСС, ЧСС в состоянии покоя за последние 30 дней, а также поддерживает функции тренировки дыхания. Часы поставляются с 11 режимами тренировок, включая бег на открытом воздухе, бег в помещении, езда на велосипеде на открытом воздухе, езда на велосипеде в помещении, ходьба, плавание в бассейне и бесплатные занятия.

Под капотом часов находится приличный аккумулятор емкостью 230 мАч, который обеспечивает до 9 дней автономной работы без подзарядки.

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