Xiaomi Mi Watch Lite выпущен на мировой рынок

Mi Watch Lite имеет схожий дизайн и даже характеристики с Redmi Watch. Mi Watch Lite оснащены 1,4-дюймовым цветным сенсорным TFT-экраном с плотностью пикселей 323PPI. Часы также имеют более 20 настраиваемых циферблатов, включая классическую простоту и классный IP.
Xiaomi Mi Watch Lite поддерживают мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и наблюдение за малоподвижным образом жизни.
Устройство может записывать 24-часовые изменения ЧСС, ЧСС в состоянии покоя за последние 30 дней, а также поддерживает функции тренировки дыхания. Часы поставляются с 11 режимами тренировок, включая бег на открытом воздухе, бег в помещении, езда на велосипеде на открытом воздухе, езда на велосипеде в помещении, ходьба, плавание в бассейне и бесплатные занятия.
Под капотом часов находится приличный аккумулятор емкостью 230 мАч, который обеспечивает до 9 дней автономной работы без подзарядки.