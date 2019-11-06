Xiaomi Mi Watch и его функции

Компания Xiaomi поражает своими новинками в этом году. Очередная порция качественных смарт часов под названием Mi Watch. В этом году очень модно иметь часы которые могут сказать о твоем здоровье , сколько ты спала и сколько сделали шагов.Процессор Snapdragon Wear 3300 найдет свое применение в смарт-часах нового поколения. Именно эта модель оснащена качественной и новейшей платформой.Новинка должна получить название Snapdragon Wear 3300 и при ее изготовлении будет применена 12-нанометровая технология.Часы на вид обычные, но внутрянка у часов с новыми технологиями.О стоимости новинки пока неизвестно.