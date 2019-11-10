Xiaomi Mi Watch: конкурент Apple Watch с 4G LTE

2019-11-10, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Xiaomi Mi Watch; [82]
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch, от 1299 юаней, что примерно равно 12 000 рублей. Дизайн часов Mi Watch полностью сорван с умных часов Apple, вплоть до размещения заводной головки и дополнительной кнопки. В отличие от Amazfit, созданного его дочерней компанией Huami, или предыдущих фитнес-трекеров Xiaomi, Mi Watch использует собственную версию Wear OS.

В основе MIUI для часов лежит чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 3100 4G, который будет заряжать от 570 мАч. Xiaomi обещает, что часы прослужат до двух дней без подзарядки, но пока неясно, насколько точны эти утверждения.

Mi Watch предлагает 4G LTE через eSIM, NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi и GPS. Xiaomi также имеет встроенный динамик, утверждая, что устройство может измерять частоту сердечных сокращений, качество сна и максимальный уровень VO2. Mi Watch также можно плавать и оптимизировать для более чем сорока приложений при запуске. Mi Watch поступят в продажу на следующей неделе в Китае, но более широкий выпуск еще не подтвержден.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Watch
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