Xiaomi Mi9 новый дизайн

Xiaomi Mi 9 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19:9 и каплевидным вырезом под селфи-камеру. Аппарат будет оснащён восьмиядерным процессором Snapdragon 855 с LTE-модемом X24 от Qualcomm, 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 128 ГБ. Аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 мощностью 32 Вт составит 3500 мАч. Камера устройства будет состоять из трёх сенсоров: основного на 48 Мп (Sony IMX 586), вспомогательного на 12 Мп и ToF-модуля. Разрешение селфи-камеры с датчиком Sony IMX 576 составит 24 мегапикселя. Xiaomi Mi 9 будет работать под управлением ОС Android 9.0 Pie с фирменной графической оболочкой MIUI 10. Габариты устройства составит 155x75x7,6 мм.Стоимость смартфона составит 450 долларов.