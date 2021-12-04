Xiaomi Mix 4 сильно подешевел в Китае

Китайский магазин Jingdong снизил цену на смартфон Xiaomi MIX 4 до 580 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. При этом на старте продаж за новинку просили 770 долларов. Предполагается, что снижение цены связано со скорым выходом флагманского смартфона Xiaomi 12, который первым на рынке получит новую топовую платформу Snapdragon 8 Gen1.

Что до MIX 4, то он имеет в своем распоряжении 20-мп подэкранную селфи-камеру, 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 м·ч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт, а также процессор Qualcomm Snapdragon 888+.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mix 4
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