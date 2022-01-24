Xiaomi Mix 5 Pro показали на рендерах

Авторитетный инсайдер LetsGoDigital опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Xiaomi Mix 5 Pro, который ранее фигурировал в слухах под названием Xiaomi 12 Ultra. По данным источника, аппарат получит большой круглый модуль основной камеры, в разработке которого участвует легендарная компания Leica, а также подэкранную фронтальную камеру.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят основной камерой с главным модулем на 50-Мп датчике изображения Samsung ISOCELL GN5 и тремя модулями на сенсорах разрешением по 48 Мп. Официальный релиз Xiaomi Mix 5 Pro ожидается в марте этого года.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mix 5 Pro
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