Xiaomi Mix Flip будет поддерживать спутниковую связь

В сети засветились версии складных смартфонов Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip с поддержкой спутниковой связи. Ранее инсайдеры сообщали о вариантах без этой опции. По предварительным данным, Xiaomi Mix Flip получит гибкий экран с разрешением 1,5К, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Light Hunter 800) и 60 Мп (телевик на базе сенсора Omnivision OV60A). В состав камеры Xiaomi Mix Fold 4 войдут не только вышеуказанные модули, но еще и сверхширокоугольный модуль с 13-Мп датчиком OV13B и 10-Мп модуль с телеобъективом на основе сенсора Samsung S5K3K1. Релиз смартфонов ожидается грядущим летом.