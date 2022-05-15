Xiaomi Mix Fold 2 окажется тоньше других складных смартфонов

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, выход которого ожидается во второй половине этого года. По данным источника, новинка станет самым легким и тонким смартфоном с основным дисплеем, остающимся внутри корпуса при складывании. Ранее сообщалось, что Fold 2 получит 8-дюймовый гибкий экран с кадровой частотой 60 Гц, 6,5-дюймовый внешний экран с той же кадровой частотой, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, фирменный чипсет Surging C1 и жидкостную линзу.

Что до его предшественника, он характеризуется 8,01-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1860 пикселей, яркостью 600 кд/м2, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, внешним 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:840 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 700 кд/м2, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, батареей на 5020 мАч и поддержкой быстрой проводной подзарядки на 67 Вт.