Xiaomi Mix Fold 2 получит 90-Гц гибкий дисплей

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о втором поколении складного смартфона Xiaomi Mix Fold. Итак, аппарат первым среди смартфонов китайского производителя получит подэкранную селфи-камеру, гибкий экран с кадровой частотой 90 Гц, а также основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным модулем и камерой с жидкостной линзой и 3-кратным оптическим зумом.

Напомним, что выпущенный ранее оригинальный Xiaomi Mix Fold оснащается 8,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1860 пикселей, яркостью 600 кд/м2, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, внешним 6,52-дюймовым экраном с разрешением 2520:840 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 700 кд/м2, а также топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 888.
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