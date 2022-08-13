Xiaomi Mix Fold 2 уже доступен для заказа

Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на складной смартфон Xiaomi MIX Fold 2, розничные продажи которого стартуют в Китае 16 августа. Напомним, что базовая версия новинки стоит 1335 долларов.

Смартфон оснащается гибким 8,02-дюймовым OLED-дисплеем, выполненным по технологии LTPO, с разрешением 2К и автоматической кадровой частотой от 1 до 120 Гц, внешним 6,56-дюймовым экраном AMOLED Samsung E5 c с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, стереодинамиками, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, топовой платформой Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, основной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив), а также фронтальной камерой на 20 Мп.