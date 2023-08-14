Xiaomi Mix Fold 3 получит петли из суперстали

Компания Xiaomi поделилась новыми тизерами, раскрывающими особенности складного смартфона Mix Fold 3. Производитель подтвердил наличие перископного модуля основной камеры, который сможет похвастаться 5-кратным оптическим зумом. При этом, будет доступен еще и модуль с увеличением 3,2х. За оптику в тыльной камере отвечает компания Leica. Также сообщается, что новые петли будут выполнены из высокопрочной стали с пределом прочности 1800 Мпа. По данным производителя, за 200 тысяч циклов складывания и раскладывания складка дисплея Mix Fold 3 увеличится максимум на 10 микрон. Официальная презентация смартфона запланирована на 14 августа.

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