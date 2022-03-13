Xiaomi Notebook S 12.4 получит SoC Snapdragon 8cx Gen 2

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ноутбука Xiaomi Notebook S 12.4, который основан на восьмиядерной платформе Snapdragon 8cx Gen 2. Аппарат набрал 766 баллов в одноядерном испытании и 2892 балла в многоядерном. Очевидно, что перед нами не самое мощное решение – его производительность ниже, чем у прошлогодней флагманской SoC Snapdragon 888. Для сравнения, недавно представленный Lenovo ThinkPad X13s Gen 1 построен на процессоре Snapdragon 8cx Gen3. Возвращаясь к Xiaomi Notebook S 12.4, бенчмарк также подтвердил наличие 12,4-дюймового экрана, предустановленной ОС Windows 11 Home и 8 ГБ оперативной памяти.