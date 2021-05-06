Xiaomi, Oppo и Huawei демонстрируют хороший рост

Согласно недавнему отчету от компании Canalys, производители смартфонов из Китая добились хороших результатов в этом регионе в первом квартале 2021 года. В отчете даже было опубликовано изображение, демонстрирующее доли рынка различных поставщиков, а также их годовой рост. Глядя на это изображение, становится ясно, что Samsung лидирует на рынке с 43-процентной долей, за ней следует Apple, имеющая 24-процентную долю. Xiaomi, Oppo и Huawei закрывают этот список. Хотя Xiaomi и Oppo имеют относительно меньшую долю рынка (15% и 4% соответственно), чем Samsung и Apple, оба бренда продемонстрировали взрывной рост в регионе. Samsung и Apple продемонстрировали рост на 49 процентов и 28 процентов соответственно, в то время как Xiaomi продемонстрировала заметный рост на 89 процентов, а Oppo - на колоссальные 193 процента.