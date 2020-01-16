Xiaomi Poco X2 получит 8 гигабайт ОЗУ

Многие пользователи ошибочно полагают, что современному смартфону хватит и четырех гигабайт оперативной памяти, ведь современные игры или приложения не потребляют больше оперативной памяти. Вот только это не так — одна игра, конечно же, не занимает больше двух-трех гигабайт оперативной памяти, но если у вас при этом запущены еще какие-то приложения, плюс операционная система сама по себе потребляет память ОЗУ, то получается, что чем больше у смартфона памяти для хранения приложений в фоновом режиме, тем лучше. К примеру, у смартфона Xiaomi Poco X2, который недавно появился в синтетическом теста, установлено 8 гигабайт оперативной памяти. Этого точно хватит для того, чтобы вы пользовались смартфоном и получали от этого море удовольствия.