Xiaomi Pocophone F1 набрал в AnTuTu 285 000 баллов

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu появились сведения о смартфоне Xiaomi Pocophone F1, которому прочат топовую платформу Snapdragon 845. Тестовый пакет, как и ранее Bluetooth SIG, наличие чипсета подтвердил. Что до показателей, то они составили 285 302 балла. Для сравнения, Xiaomi Mi 8 на той же однокристальной системе набирает 230-270 тысяч баллов.

По предварительным данным, смартфон получит жидкостную систему охлаждения, версии на 6/64 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, 20 Мп фронтальную камеру, а также двойную основную камеру на 12 и 5 Мп, которая будет использовать 1,4-мкм пиксели и оснащаться автофокусом Dual Pixel. Цена Xiaomi Pocophone F1 должна составить около 420 долларов, что сделает его самым доступным смартфоном на Snapdragon 845.