Xiaomi Pocophone F1 получил поддержку Quick Charge 4.0

Не так давно стало известно о том, что смартфон Xiaomi Mi A2 получил поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4.0, но только в Индии. Сегодня история повторилась в случае с «доступным» флагманом Pocophone F1. На момент выхода считалось, что смартфон поддерживает Quick Charge 3.0 и даже поставляется с соответствующим зарядным устройством. Однако сегодня индийское подразделение Poco посредством Twitter подтвердило поддержку Quick Charge 4.0. Почему данной привилегией награждены только индийские пользователи, не уточняется.

Напомним, что Pocophone F1 оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.