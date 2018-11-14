Xiaomi Pocophone F1 получил режим Night Sight Mode из камеры Google Pixel 3

Пользователям смартфонов Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Pocophone F1 стала доступна новая версия приложения Google Camera, которая привносит ночной режим Night Sight Mode из камеры Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Отметим, что эта версия поддерживается лишь смартфонами с операционной системой Android Pie. Что до самого режима, то он уже успел получить положительные отзывы от экспертов и пользователей. С его помощью действительно получается создать качественные снимки в условиях недостаточной освещенности. В скором времени смартфон Xiaomi Mi 8 получит новую прошивку, которая добавит в ночной режим Super Night Scene Mode прямиком из флагмана Xiaomi Mi Mix 3, а также возможность записывать видео при 960 к/с.