Xiaomi Pocophone F2 попал на рендеры

Постепенно смартфон Xiaomi Pocophone F2 обрастает интересной информацией, которая поможет вам сделать свой выбор. Некотор время назад сети уже ходили слухи о том, что новинка получит 12 гигабайт оперативной памяти, а теперь этот слух подтвердил еще один инсайдер. То есть, скорее всего, второе поколение смартфона действительно оборудуют приличным запасом оперативной памяти. Хотя, конечно, будут и более простые комплектации, ведь не все покупают топовый вариант за большие деньги. Помимо этого, инсайдеры считают, что смартфон покажут совсем скоро и у него будет процессор Snapdragon 855, так что с производительностью проблем точно не возникнет. Пока что нам остается лишь ждать и надеяться, что предсказания аналитиков сбудутся.