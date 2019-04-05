Xiaomi Pocophone F2 попал на рендеры

2019-04-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Pocophone F2; [163]
Постепенно смартфон Xiaomi Pocophone F2 обрастает интересной информацией, которая поможет вам сделать свой выбор. Некотор время назад сети уже ходили слухи о том, что новинка получит 12 гигабайт оперативной памяти, а теперь этот слух подтвердил еще один инсайдер. То есть, скорее всего, второе поколение смартфона действительно оборудуют приличным запасом оперативной памяти. Хотя, конечно, будут и более простые комплектации, ведь не все покупают топовый вариант за большие деньги. Помимо этого, инсайдеры считают, что смартфон покажут совсем скоро и у него будет процессор Snapdragon 855, так что с производительностью проблем точно не возникнет. Пока что нам остается лишь ждать и надеяться, что предсказания аналитиков сбудутся.


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