Xiaomi Pocophone опередил Samsung Galaxy S9+ в бенчмарке

Недавно мы уже писали о том, что смартфон Xiaomi Pocophone F1 был протестирован в бенчмарке AnTuTu, где он набрал 285 тысяч баллов. Сегодня аппарат засветился уже в Geekbench. В одноядерном тесте он набрал 2467 баллов, а в многоядерном – 9081 балл, что даже больше, чем у флагманского Samsung Galaxy S9+. В тестировании участвовала модель на Qualcomm Snapdragon 845 и с 6 ГБ оперативной памяти. Недавно Xiaomi официально объявила о том, что Pocophone F1 будет самым доступным смартфоном на этой восьмиядерной платформе.

Утекшие в сеть фото упаковки подтверждают наличие системы охлаждения с тепловой трубкой, сдвоенной основной камеры, 20-Мп камеры для селфи, аккумулятора на 4000 мАч, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Ориентировочная цена смартфона составляет 420 долларов.