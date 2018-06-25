Xiaomi Redmi 6 Pro официально анонсировали

Официально представлен новый мобильный телефон Xiaomi Redmi 6 Pro, который выглядит довольно интересно. Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 625, это неплохая модель на восемь ядер с весьма высокой производительностью. Вы получаете возможность спокойно играть в игры, запускать сложные приложения и все в таком духе, чтобы в итоге получить необходимые возможности в повседневной жизни. Стоит отметить, что впервые в линейке Redmi используется бровь в верхней части дисплея, ранее производитель обходил новый тренд стороной. Видимо, теперь ситуация изменилась и нужно активно работать над новым обликом мобильного телефона. Будем надеяться, что это пойдет устройству лишь на пользу. Обязательно расскажем все детали продукта в ближайшее время. Новинка и правда интересная за свои деньги.