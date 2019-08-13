Xiaomi Redmi 6 и его функции

С выходом Android 9.0 Pie для смартфонов стали доступны следующие апдейты: MIUI 10.4.1.0.PCGMIXM для Redmi 6 и MIUI 10.4.1.0.PCBMIXM для Redmi 6A. Для проведения успешного OTA-обновления необходимо 1,3 ГБ свободного пространства.Тестирование новой ОС на данных устройствах началось еще в июне, когда Xiaomi анонсировала набор группы энтузиастов, готовых проверить работоспособность прошивки на Redmi 6 и Redmi 6A. Представленная накануне оболочка MIUI 10 базировалась на предыдущей версии ОС Android 8.1. Из ключевых особенностей системы — появление тёмной темы и обновлённого патча безопасности за июль 2019 года.О стоимости новинок пока неизвестно.