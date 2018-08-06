Xiaomi Redmi 6A новый бюджетник

Компания Xiaomi выпустила недорогой смартфон. В основу электронной начинки входит 4-ядерный мобильный чипсет MediaTek Helio A22. Смартфон получил 2 ГБ ОЗУ, объем энергонезависимой памяти составляет 16 ГБ или 32 ГБ. Батарея устройства имеет емкость 3000 мАч.Дисплей новинки имеет размер 5,45 дюйма и обеспечивает разрешение 1440 х 720 пикселей. Камеры устройства имеют разрешение 13 МП и 5 МП. Дактилоскопический сканер в девайсе отсутствует.Смартфон, изготовленный в модном полноэкранном оформлении, перенимает эстафету у гаджета Redmi 5A, вышедшего на рынок год назад.Стоимость смартфона составит 8900 тысяч рублей.