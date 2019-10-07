Xiaomi Redmi 8 получит объёмный аккумулятор

Согласно официальным постам производителя в Twitter, аппарат получит объёмный аккумулятор с быстрой зарядкой и портом USB-C.

Точную ёмкость аккумулятора и мощность зарядки компания не сообщает.

Внутри смартфона расположился восьмиядерный процессор Snapdragon 632 с тактовой частотой 2.0 ГГц. Аппарат получил 6.21 дюймовый экран с разрешением HD+ и сканер отпечатков пальцев.

Новинка также сможет похвастаться двойной камерой с основным сенсором Sony IMX363 на 12 Мп.

Redmi 8 представят на презентации в Индии 9 октября.