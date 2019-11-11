Xiaomi Redmi 8 выглядит довольно круто

Официально представлен новый смартфон Xiaomi Redmi 8, который уже приехал на территорию нашей страны и продается за вполне разумные 8990 рублей. Это очень круто, так как далеко не всем пользователям нужен именно флагман за какие-то безумные деньги, есть и более простые пользователи с меньшим запасом требований. Если вам нужно лишь звонить, общаться в социальных сетях и получать удовольствие от работы с браузером, то данного смартфона хватит с головой, можете не сомневаться. Все же не зря производитель делает доступные смартфоны и за счет этого получает приличную армию фанатов. Теперь доступный смартфон есть и на территории нашей страны, а значит можно смело брать и заказывать. Вы об этом точно не пожалеете, ведь гаджет отменный.