Xiaomi Redmi Airdots 3 отдают за 39 долларов

Xiaomi Redmi Airdots 3 теперь доступны для предварительного заказа на сайте Giztop. Эти недорогие наушники доступны всего за 39 долларов, но только в этом магазине — на других площадках стоимость пока что не назвали. Redmi Airdots оснащены чипсетом QCC3040 и Bluetooth 5.2. Это железо обеспечивает более быстрое и стабильное соединение, а также высокую скорость передачи данных. Также производитель реализовал многофункциональное сенсорное управление и даже поддержку голосового помощника XiaoAI. Хотя последний, к сожалению, русский язык не поддерживает, так что надеяться на него не стоит. Но при стоимости в 39 долларов это на самом деле мелочи, так как конкуренты стоят заметно дороже. Ожидаем, когда наушники появятся на нашем рынке.