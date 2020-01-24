Xiaomi Redmi K30 4G выйдет на глобальном рынке

Согласно слуху социальных сетей, смартфон имеет такой же номер, что и версия с 4G Redmi K30, а именно M192G7BE и называется будет на глобальном рынке Pocophone X2.

Наверное это тоже самый смартфон.

На скриншотах можно увидеть, что смартфон получит 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ в паре с восьмиядерным процессором Snapdragon 730G тактовой частотой 2.2 ГГц. Работать будет Pocophone X2 на операционной системе Android 10 c оболочкой MIUI 11.0.2.

Даты анонса смартфона пока что нет, не говоря и о цене смартфона.