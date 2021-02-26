Xiaomi Redmi K40 уже доступен для предзаказа

Отличные новости для всех любителей Xiaomi по всему миру — самый ожидаемый смартфон компании под назаванием Xiaomi Redmi K40 теперь доступен для предварительного заказа на Giztop. Этот бюджетный флагман от Xiaomi оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Смартфон, разработанный для удовлетворения ваших творческих потребностей, оснащен мощной тройной задней камерой с 48-мегапиксельной основной камерой, сверхширокой 8-мегапиксельной и 5-мегапиксельной макро-камерой. 20-мегапиксельной селфи-камеры более чем достаточно для получения резких и четких селфи. Кроме того, Xiaomi Redmi K40 работает на процессоре Snapdragon 870 5G и имеет аккумулятор емкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.