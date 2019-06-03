Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил стабильную версию ОС Android Pie

Ещё один смартфон Xiaomi получил стабильную версию операционной системы Android 9 Pie.

Речь идёт о Redmi Note 5 Pro. Как сообщает издание Fonearena, это глобальная версия прошивки с номером сборки MIUI 10.3.1.0.PEIMIXM. Она весит 1.6 ГБ и в ней разработчики компании исправили множество недочётов предыдущего ПО. Также в обновлении добавили режим Dark Mode с чёрным интерфейсом и новую анимацию при зарядке батареи.

Прошивку уже распространяют волнами на устройства. Если вы ещё не получили обновление, то скачать ПО можно по ссылке и установить вручную через Recovery.