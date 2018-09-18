Xiaomi Redmi Note 6 Pro официально анонсировали

Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro, который будет доступен по цене в 200 долларов. Устройство интересно именно стоимостью — за эти деньги получить вменяемый смартфон от другой компании вы просто не сможете. Здесь же пользователя ждет дисплей на 6,26 дюйма с высоким разрешением, привлекательный дизайн корпуса и вертикальная камера, основанная на двух датчиках изображения. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 660 от компании Qualcomm, плюс здесь 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Для смартфона за 200 долларов это очень крутой продукт, который способен удовлетворить потребности большинства современных пользователей. Конечно, это далеко не флагман и камера снимает не так хорошо, как многим хотелось бы, но своих денег он явно стоит.