Xiaomi Redmi Note 8T с процессором napdragon 665 и NFC модулем

Компания Xiaomi представила на глобальный рынок смартфон Xiaomi Redmi Note 8T.
Смартфон отличается от обычного Redmi Note 8 наличием NFC модулем для бесконтактных платежей.
Смартфон получил 6.3-дюймовый FHD+ IPS-дисплей, процессор Snapdragon 665 в паре 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64/128 ГБ ПЗУ.
Xiaomi Redmi Note 8T оснастили аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 18w. Основная камера получила модуль на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.
Цены
- Redmi Note 8T 3/32 ГБ 180 евро
- Redmi Note 8T 4/64 ГБ 200 евро
- Redmi Note 8T 4/128 ГБ 250 евро