Xiaomi Redmi S2 официально анонсировали...

Официально анонсирован новый мобильный телефон Xiaomi Redmi S2, который производитель по какой-то странной причине анонсирован именно сегодня. Стоит понимать, что у компании и так буквально недавно вышло несколько крутых смартфонов, которые может и не флагманы, но на хороший такой средний уровень тянут. Правда, новинка тоже относится к среднему классу — процессор Snapdragon 625 с 4 гигабайта оперативной памяти именно в этом сегменте находятся. Радует лишь то, что стоимость новинки составляет всего 160 долларов в минимальной комплектации. Это позволяет вам спокойно заказывать смартфон и не переживать о том, что китайские продукты стоят дороже или дешевле. Этот бренд уже доказал, что собирает качественные крутые устройства за адекватные деньги, зачем тогда экспериментировать?