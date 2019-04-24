Xiaomi Redmi Y3 уже анонсировали

2019-04-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Redmi Y3; [96]
В последнее время производителям смартфонов все сложнее и сложнее привлечь внимание покупателей, ведь мы уже привыкли ко всем этим фишкам и желаем больше нового и интересного. Вот только современные технологии не позволяют вам получить это новое и интересное даже на флагманском рынке, что уж говорить о среднем классе или продуктах начального уровня. Тем не менее, некоторые компании стараются выйти из ситуации и показать нечто совершенно уникальное. Например, в продажу поступил смартфон Xiaomi Redmi Y3, у которого на фронтальной панели размещена камера с разрешением 32 мегапикселя. Вы можете делать селфи в очень высоком разрешении, что крайне полезно для социальных сетей и всего в таком духе. Вот только нужно ли оно вам?


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