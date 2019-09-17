Xiaomi Redmi покажут 19 сентября

Появилась информация о том, что флагманский смартфон Xiaomi Redmi представят уже 19 сентября и он будет оборудован достаточно производительным процессором, классной камерой, приличным набором бонусов и прочими моментами. Конечно, главная фишка данного смартфона в том, что при минимальной стоимости он будет обладать всеми возможностями флагмана и при этом у него не будет никаких проблем с прошивкой или какими-то другими элементами. Это очень крутой момент, ведь обычно вы за флагман отдаете весьма солидную сумму и получается, что смартфон чрезмерно бьет по бюджету. С Xiaomi Redmi такой проблемы не будет, ведь вы в любой момент сможете обновить ОС на более свежую версию и получать удовольствие от плавной работы устройства.